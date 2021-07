DGAP-News: Traumhaus AG / Schlagwort(e): Dividende/Immobilien

Traumhaus AG plant Dividende von 0,50 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2020



06.07.2021 / 11:34

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Traumhaus AG plant Dividende von 0,50 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2020



- Junge Aktien der aktuellen Kapitalerhöhung voll dividendenberechtigt - Junge Aktien der aktuellen Kapitalerhöhung voll dividendenberechtigt

Wiesbaden, 06. Juli 2021 - Der Vorstand der Traumhaus AG (Frankfurt, m:access, Xetra, ISIN: DE000A2NB7S2) wird der im August stattfindenden Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 0,50 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2020 vorschlagen. Die Hauptaktionäre Otfried Sinner und Markus Wenner haben wie bereits im Vorjahr beschlossen, auf den Großteil ihres Dividendenanspruchs zu Gunsten des weiteren Unternehmenswachstums zu verzichten. Die Traumhaus AG führt aktuell vom 23.06.2021 bis zum 09.07.2021 eine Kapitalerhöhung im Rahmen eines öffentlichen Angebots an der Börse München durch. Die neuen Aktien (ISIN: DE000A3E5BF3) sind voll dividendenberechtigt. Der rechtlich maßgebliche Wertpapierprospekt und weitere Informationen sind auf ir.traumhaus-familie.de zu beziehen. Otfried Sinner, Vorstandsvorsitzender der Traumhaus AG: "Das gute, noch über den Prognosen liegende Jahresergebnis 2020 bestärkt uns darin, auch in diesem Jahr, unsere Aktionäre mit einer Dividende von 0,50 Euro an der guten Geschäftsentwicklung der Traumhaus zu beteiligen. Das EBITDA liegt bei 9,2 Mio. Euro und wir werden eine Eigenkapitalquote von knapp 24 Prozent ausweisen können. Zusätzlich konnten wir uns einen umfangreichen Grundstücksbestand sichern, der in den nächsten Jahren zu einer durchschnittlichen jährlichen Umsatzsteigerung von mindestens 15 bis 20 Prozent führt."

Über Traumhaus AG



Die Traumhaus AG, gegründet 1993 mit Sitz in Wiesbaden, ist ein erfahrener Anbieter für innovative Siedlungskonzepte und serielles Bauen in Massivbauweise. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Grundstückskauf (ab 3.500 qm) und Projektentwicklung über Bau und Vermarktung bis zur anschließenden Betreuung der Immobilien. Das Leitmotiv lautet: "Wir haben die Lösung für bezahlbares Wohnen!" Wesentlicher Erfolgsfaktor dafür ist die ausgefeilte Standardisierung aller Prozessschritte. Seit August 2018 ist das Unternehmen an der Münchener Börse im Marktsegment m:access notiert sowie im Freiverkehr der Frankfurter Börse und im Xetra Handel. 2020 kamen Tradegate (Berlin), Quotrix (Düsseldorf), Gettex (München) sowie die Parkettbörsen Düsseldorf und Stuttgart hinzu.

Traumhaus AG Investor Relations

Michael Bussmann

+49 6122 58653 - 68

m.bussmann@traumhaus-familie.de

06.07.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de