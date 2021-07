Nach einem Schlusskurs via Tradegate am vergangenen Freitag bei 3,26 Euro schoss die Aktie des kleinen Walldorfer IT-Dienstleisters am Montag zeitweise bis auf 4,86 Euro nach oben und ging schließlich bei 4,20 Euro in den Feierabend - ein Tagesplus von fast 30 Prozent. Doch schon einen Tag später rauscht die RealTech-Aktie wieder in die Tiefe. Und nun? "Kleine Konsolidierung", "bin gerade am überlegen, ob ich nachkaufen soll", "was ist los? Ist Euch die Luft ausgegangen?" - so oder so ähnlich lauten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...