Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Staatsanleihenmärkte erscheinen derzeit rätselhaft: In einem Umfeld des beschleunigten Wirtschaftswachstums und steigender Inflation steigen normalerweise auch die Renditen "am langen Ende" der Zinskurve, so die Experten von J.P. Morgan Asset Management Doch seit einigen Monaten würden die Renditen der Euro-Staatsanleihen auf der Stelle treten und die Renditen der 10-jährigen US-Treasuries seien sogar gefallen. Dies lasse Tilmann Galler, Kapitalmarktstratege bei J.P. Morgan Asset Management in Frankfurt, aufhorchen: "Fallende Renditen signalisierten in der Vergangenheit häufig kommendes Ungemach, während die Aktienmärkte noch in Champagnerlaune verweilten. Deshalb gilt es die jüngste Entwicklung der Renditen genau zu betrachten." Für das Phänomen fallender 10-Jahresrenditen in einer boomenden Wirtschaft sehe der Experte zwei mögliche Gründe, während seiner Einschätzung nach im aktuellen Marktumfeld Hochzinsanleihen und Value-Aktien besonders profitieren dürften. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...