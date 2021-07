Stockholm (www.fondscheck.de) - Zum 6. Juli 2021 legt Nordea Asset Management (NAM) eine Global Climate and Social Impact Strategie auf und ergänzt damit seine ESG-Produktpalette um ein weiteres Produkt zum Thema Nachhaltigkeit, so Nordea Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...