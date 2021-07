SK Innovation hat angekündigt, seine Produktionskapazität bis 2030 auf über 500 GWh ausbauen zu wollen. Im Rahmen der neuen Strategie "From Carbon to Green" will das als Ölraffinerie gegründete Unternehmen stark in das Batteriegeschäft investieren - womöglich auch mit externen Investoren. Wie SK Innovation nun ankündigte, will das Unternehmen in den kommenden fünf Jahren insgesamt 30 Millionen Won ...

Den vollständigen Artikel lesen ...