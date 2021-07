Die Molkerei Emmi ist im Jahr 2020 sehr gut durch die Krise gekommen und konnte um über 6 % wachsen. Mit einer Grossinvestition in einer neuen Käserei legt das Unternehmen jetzt den Grundstein für einen anhaltend erfolgreichen Expansionskurs.Für viele Börsenneulinge, die auf der Jagd nach der schnellen Rendite sind, mag die Aktie der Molkerei Emmi (CH0012829898) extrem langweilig erscheinen, was daran liegt, dass sich die kurzfristige Volatilität bei dem Papier in engen Grenzen hält. Für konservativ ausgerichtete Investoren ist der Titel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...