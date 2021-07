Euskirchen (ots) - In der Studie "Stromanbieter 2021" der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV) hat LogoEnergie unter den 50 untersuchten, bundesweiten Stromanbietern den 9. Platz erreicht. In der Kategorie Internet erzielte das Unternehmen die Note "sehr gut". Auch beim Ranking der besten Ökostrom-Anbieter schaffte es LogoEnergie unter die Top 10 und belegte ebenfalls Platz 9 von 41 geprüften Versorgern."Wir freuen uns über unser Abschneiden in der DtGV-Studie. Und ganz besonders über die sehr gute Bewertung in der Kategorie Internet", sagt LogoEnergie Geschäftsführer Alessandro Lanfranconi. "Das Ergebnis bestätigt, dass wir unseren Kunden beste Leistungen anbieten - ganz getreu unserem Motto Einfach. Eco. Echt", so Lanfranconi weiter.Günstige Preise, guter Kundenservice und übersichtlicher InternetauftrittIn der Studie wurden die Stromanbieter nach Preisen, Kundenservice, Tarifvielfalt (z. B. Ökostrom, Preisgarantie, Mindestlaufzeit) und Online-Angebot bewertet. Dem Preisvergleich kam mit 50 Prozent in der Gesamtbeurteilung eine besonders hohe Bedeutung zu. In der Kategorie Internetauftritt, in der LogoEnergie besonders gut abgeschnitten hat, wurden Informationsgehalt, Übersichtlichkeit und Transparenz beurteilt. Bei der parallelen Studie der Ökostrom-Anbieter wurden Preise, Kundenservice und der Online-Auftritt untersucht.Pressekontakt:LogoEnergie GmbHSebastian Zimer02251 708-7502presse@logoenergie.deMünsterstraße 953881 Euskirchenwww.logoenergie.deOriginal-Content von: LogoEnergie GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112162/4961183