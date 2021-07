DJ DHL Express investiert 31 Mio EUR in Zustellung in Berlin

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche-Post-Tochter DHL Express hat in Berlin-Tempelhof rund 31 Millionen Euro in eine neue Station mit moderner Sortieranlage investiert. Die Investition ist Teil eines umfangreichen deutschlandweiten Infrastrukturprogramms von DHL Express. Insgesamt sollen mehr als 100 Millionen Euro in organisches Wachstum, höhere Effizienz und die Verbesserung der CO2-Bilanz investiert werden, zum Beispiel in München, Dortmund und Bielefeld. Die Sortieranlage hat eine integrierte Mess- und Wiegeanlage und kann pro Stunde 6.000 Packstücke verarbeiten.

DHL Express beliefert die Kunden in Berlin künftig auch mit 61 vollelektrisch betriebenen Fahrzeugen.

Insgesamt setzt der Konzern in Berlin mehr als 290 vollelektrische Fahrzeuge (StreetScooter und eSprinter) sowie über 2.000 Fahrräder, E-Bikes und E-Trikes in der Zustellung ein. Gespart werden sollen damit rund 1.000 Tonnen CO2 pro Jahr allein in Berlin.

July 06, 2021 06:01 ET (10:01 GMT)

