NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Danone auf "Sell" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Die inflationäre Entwicklung verlange in Hinblick auf den Nahrungsmittelkonzern einen Blick in die Geschichte, schrieb Analyst John Ennis in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Hierbei zeige sich, dass Danone von verstärkter Inflation mit am stärksten beeinträchtigt worden sei./mf/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2021 / 20:38 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: FR0000120644

