Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Vertrieb von Bellevue Asset Management und StarCapital im deutschen Wholesale-Segment rückt künftig noch enger zusammen, so StarCapital in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der in Oberursel ansässige Vermögensverwalter StarCapital AG hat bereits im vergangenen Jahr die engere Integration des Vertriebes in Deutschland mit der Schweizer Schwestergesellschaft bekannt gegeben. "Unsere Kunden profitieren damit von Produkten in spezialisierten Wachstumsthemen, die sich komplementär ergänzen. Durch die geschaffenen Synergien in der Gruppe bieten wir einen noch besseren und umfassenderen Service aus einer Hand", so Holger Gachot, Vorstandssprecher bei StarCapital. ...

