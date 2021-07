Wien (www.fondscheck.de) - Top oder Flop? FONDS professionell ONLINE hat nachgerechnet, bei welchen Investmentvermögen Anleger in den vergangenen sechs Monaten besonders gerne zugegriffen haben, so die Experten von "FONDS professionell".Nach den harten, vom Coronavirus geprägten Wintermonaten stehe endlich die Sommerferienzeit vor der Tür. Mit der allmählichen Erholung der Wirtschaft setze sich auch der Optimismus unter Anlegern durch. Investoren hätten ihr Geld im abgelaufenen Halbjahr bevorzugt in chancenträchtige respektive renditestarke Produkte gesteckt. Das zeige die jüngste Mittelzu- und Abflussstatistik von Mountain View, die alle Publikumsfonds mit Zulassung in der DACH-Region umfasse. Das Kapital sei demnach vornehmlich in aktiv verwaltete Aktienfonds gewandert. Zusammengerechnet seien allein im ersten Semester fast 110 Milliarden Euro in diese Vehikel geflossen. Zum Vergleich: Im gesamten Vorjahr 2020 habe diese Fondsgruppe den bisherigen Rekordwert von 64 Milliarden Euro eingesammelt. ...

