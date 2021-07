Aufgrund des gesunkenen Renditeprofils sind so manche Immobilienfonds unter Druck geraten. Der LEADING CITIES INVEST profitiert von langfristigen Mietverträgen. Renommierte Ratingagentur vergibt wiederholt ein Top-Rating.Während viele Anlageklassen im vergangenen Jahr große Schwankungen hinnehmen mussten, konnten die meisten Immobilienfonds mit Stabilität aufwarten. Dadurch generierten Immobilienfonds auch im Jahr 2020 vergleichsweise hohe Nettomittelzuflüsse und verfügten über eine entsprechend hohe Liquidität. Doch die Pandemie hat auch in dieser Anlageklasse ihre Spuren hinterlassen. Die Renditen waren im Durchschnitt leicht rückläufig - auch für 2021 sind die Ausblicke moderat. Um dauerhaft stabil bleiben zu können, kommt es auf eine klar durchdachte Strategie an. Das Management des LEADING CITIES INVEST (ISIN: DE0006791825) setzt hierbei erfolgreich auf stabile Märkte in großen Metropolen.

