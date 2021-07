Wien (www.fondscheck.de) - Die Frankfurter Plutos Vermögensverwaltung hat mit Ralph Pieper einen weiteren Finanzierungsberater eingestellt, so die Experten von "FONDS professionell".Pieper komme von der Frankfurter Volksbank, wo er als Kundenberater, zertifizierter Baufinanzierungsspezialist und Geschäftsstellenleiter seit 1984 Mandanten betreut habe. Die Plutos Vermögensverwaltung wolle mit der Neueinstellung den im Jahr 2019 begonnenen Wachstumskurs sowohl in der Vermögensanlage wie auch in der Baufinanzierung fortsetzen, erkläre das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Erst im Januar 2020 habe der Vermögensverwalter sein Angebot um die unabhängige Finanzierungsberatung ergänzt. (News vom 05.07.2021) (06.07.2021/fc/n/p) ...

