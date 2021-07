DJ BASF trennt sich von Beteiligung an US-Spezialchemiefirma Solenis

FRANKFURT (Dow Jones)--BASF trennt sich in einem Milliardendeal von seiner Beteiligung an der US-Spezialchemiefirma Solenis. Zusammen mit den Anteilen des anderen Eigentümers werde Solenis an die Beteiligungsgesellschaft Platinum Equity verkauft, teilte der DAX-Konzern mit. Die Transaktion impliziert einen Unternehmenswert für Solenis von 5,25 Milliarden US-Dollar, darin sind Nettofinanzschulden von rund 2,5 Milliarden Dollar enthalten.

Die BASF SE hatte ihr Geschäft für Wet-End Papier- und Wasserchemikalien Anfang 2019 in Solenis eingebracht und hielt seither 49 Prozent der Anteile. 51 Prozent werden von Fonds, die von Clayton, Dubilier & Rice verwaltet werden, sowie vom Solenis-Management gehalten. Vorbehaltlich der Genehmigung durch die zuständigen Behörden wird ein Abschluss der Transaktion vor dem Jahresende 2021 erwartet.

Solenis beschäftigt mehr als 5.200 Mitarbeiter und bietet Lösungen für die Wasseraufbereitung und die Prozessverbesserung an. Im abgelaufenen Geschäftsjahr erwirtschaftete Solenis einen Umsatz von 2,8 Milliarden Dollar.

July 06, 2021

