Berlin (ots) - Weltweit führende Tourismusmesse veröffentlicht Details zu hybridem Konzept und zur Teilnahme vor Ort vom 9. - 13. März 2022 in BerlinDer Bedarf für das jährliche Business-Highlight der internationalen Reisebranche ist groß: Die ITB Berlin - The World's Leading Travel Trade Show® - plant für März 2022 eine analoge Neuauflage ihrer über 50-jährigen Erfolgsgeschichte - gleichzeitig ergänzt um eine digitale Komponente. Das dreistufige Messekonzept sieht im Vorfeld vor allem Matchmaking und Terminfindung vor; während der Live-Messe ermöglicht die ITB Berlin Business, Networking, Content und Content-Austausch und schafft mit physischen und hybriden Messeständen die Voraussetzung für eine erfolgreiche Messeteilnahme. Im Nachgang zur ITB Berlin runden die digitalen Business Days- eine ein- bis zweitägige Phase nachträglicher Digital-Termine und Streams - das Konzept ab.Bereits ab Februar 2022 wird eine virtuelle Messeplattform zugänglich sein, auf der Aussteller, Fachbesucher und Medienschaffende einander vorab kontaktieren und relevante Inhalte finden können. Im Rampenlicht der weltweit größten Reisemesse steht die offizielle Partner-Destination Sachsen, die die ITB Berlin am Vorabend, Dienstag, 8. März 2022, ab 18 Uhr, mit einer feierlichen Gala im CityCube Berlin und im Live-Stream eröffnet. Am Mittwoch, 9. März, öffnet das Berliner Messegelände seine Pforten für Aussteller, Fachbesucher und Medien unter Berücksichtigung der aktuellen Hygienebestimmungen mit einem Sicherheitskonzept, das die ITB Berlin gemeinsam mit den Behörden abstimmen und zuvor entsprechend testen wird. Am Samstag und Sonntag, 12. und 13. März, sind auch alle reisebegeisterten Berliner*innen und Brandenburger*innen in die Messehallen eingeladen, um sich Ideen und Inspiration für den nächsten Urlaub zu holen.Hybrides Messeerlebnis erweitert um "Remote-Messestände" und "Digital ITB Business Days"All diejenigen ITB-Teilnehmer, die aus Gründen von Reise-Einschränkungen nicht nach Berlin kommen können, haben einerseits die Möglichkeit, sich während der Messe live zur ITB Berlin hinzuzuschalten, indem sie einen der neuen hybriden Remote-Messestände bei der Tochtergesellschaft der Messe Berlin, der CSG, buchen (mehr Informationen unter https://www.mb-capital-services.de/de/). Andererseits wird es auf der digitalen ITB-Plattform in der Woche nach der ITB Berlin ein bis zwei spezielle "Digital ITB Business Days" geben, in deren Rahmen sich Austeller und Einkäufer auf einer technologisch nutzerfreundlichen digitalen Messe treffen und Termine nachholen können, die sich live nicht realisieren lassen."Mit ITB Berlin NOW konnten wir der Branche im Frühjahr 2021 zwar ein sehr differenziertes Alternativformat zur Überbrückung bieten", so David Ruetz, Head of ITB Berlin. "Gleichzeitig mussten wir jedoch alle feststellen, dass bekanntlich nichts über die persönliche Begegnung geht. Umso mehr freuen wir uns, die globale Reisebranche 2022 wieder physisch in Berlin willkommen zu heißen. Mit digitalen Erweiterungen wie Streamings und den Digital Business Days werden wir die Messe auf ein neues Level heben, indem wir die besten Elemente aus analoger und digitaler Welt miteinander verbinden."Frühbucher-Angebote für Aussteller bis 15. September 2021Die Eintrittspreise für Fach- und Privatbesucher wird die ITB Berlin im Laufe des Herbstes bekanntgeben. Ausstellende Unternehmen profitieren von einer einmaligen Early Bird Recovery Rate von zehn Prozent auf die Standmiete. Diese gilt ab Veröffentlichung der offiziellen Standanmeldung (voraussichtlich Anfang August) bis einschließlich 15. September 2021 und bezieht sich auf den regulären Reihenstandpreis (Grundpreis) von 205 EUR zzgl. MwSt. Vom 16. September bis zum Anmeldeschluss erhalten alle ausstellenden Unternehmen, die sich zur ITB Berlin 2020 und 2021 vertraglich angemeldet hatten, eine sogenannte Loyalty Rate, die mit 201 EUR den gleichen Reihenstandpreis (Grundpreis) wie im Jahr 2020 vorsieht. Das Communication Package beträgt je Haupt- und Mitaussteller 109 EUR zzgl. MwSt und umfasst sowohl den Eintrag in alle Ausstellerverzeichnisse der ITB Berlin 2022 als auch die optionale Teilnahme an den Digital Business Days. Dank einer sehr kulanten Stornofrist können Aussteller von ihrer Standanmeldung bis einschließlich 30. November 2021 kostenfrei zurücktreten.Erhältlich sind alle Informationen auch unter www.itb.comITB Berlin 2022 Exhibition Konzept & Pricing Flyer (https://www.itb.com/itb/downloads-alle-sprachen/itb-2022/itb_2022_de.pdf)Über die ITB Berlin und den ITB Berlin KongressDie ITB Berlin 2022 findet von Mittwoch bis Sonntag, 9. bis 13. März, live in Berlin statt und wird mit digitalen Messekomponenten, wie den zweitägigen Digital ITB Business Days im Anschluss an die Veranstaltung, virtuell ergänzt. Von Mittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin ausschließlich für Fachbesucher geöffnet. Die ITB Berlin ist die führende Messe der weltweiten Reiseindustrie. Parallel zur Messe läuft der ITB Berlin Kongress von Mittwoch bis Samstag, 9. bis 12. März 2022. Er ist weltweit der größte Fachkongress der Branche und findet analog und digital in Videostreams mit durchgehendem Programm statt. Der Eintritt zum Kongress ist für Medien, Fachbesucher und Aussteller im Ticket inbegriffen. Auf der digitalen ITB Berlin NOW 2021 präsentierten sich im Veranstaltungszeitraum 3.513 Aussteller aus 120 Ländern. Rund 65.700 User nutzten die neue Online-Plattform, von denen rund zwei Drittel aus dem Ausland kamen. 2019 stellten rund 10.000 Aussteller aus 181 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen rund 160.000 Besuchern, darunter 113.500 Fachbesuchern, vor. Mehr Informationen sind zu finden unter www.itb.com.Treten Sie dem Offiziellen ITB Newsroom auf www.linkedin.com bei. Werden Sie Fan der ITB Berlin auf www.facebook.de/ITBBerlin (https://www.facebook.com/ITBBerlin). Folgen Sie der ITB Berlin auf www.twitter.com/ITB_Berlin.Aktuelle Informationen und News finden Sie im ITB Newsroom (https://newsroom.itb-berlin.de/de)und in den ITB News. 