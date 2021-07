DJ PTA-Adhoc: MyHammer Holding AG: Vorläufige und noch nicht testierte Geschäftszahlen für das 1. Halbjahr 2021, Ausblick Gesamtjahr

Berlin (pta025/06.07.2021/14:35) - Die MyHammer Holding AG hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021 im Konzern auf Basis ungeprüfter Geschäftszahlen Umsatzerlöse in Höhe von 12,6 Mio. EUR erzielt (Vorjahr 10,6 Mio. EUR). Dies entspricht einer Steigerung von rund 20 %. Das operative Ergebnis (EBIT) erhöhte sich insbesondere als Folge unterproportionaler Kostensteigerungen im Bereich Marketing und Produktentwicklung auf 3,2 Mio. EUR (Vorjahr 2,0 Mio. EUR). Dies entspricht einer Steigerung von rund 60 %.

Für das Gesamtjahr 2021 erwartet der Vorstand nunmehr ein Umsatzwachstum in einer Bandbreite von 17 % bis 22 % und eine deutliche Steigerung des operativen Ergebnisses (EBIT) gegenüber dem Vorjahr.

