IVA fordert Ende der Bitcoin-Zockerei. Die Hackergruppe REvil, die vor weniger Tagen weltweit unzählige Unternehmen mit der Erpressungssoftware angegriffen hat, verlangt 70 Mio in Bitcoin. Der IVA Interessenverband für Anleger sieht im Lichte der aktuellen Entwicklungen die Zeit gekommen, die Zockerei mit Bitcoin (BTC) zu unterbinden. Der Gesetzgeber ist aufgefordert, heimische Anleger, Händler und Finanzinstitute zu schützen, strenge Regeln zu erlassen und ein Verbot zu erwägen.- Massive Spekulationen mit Bitcoin führen zu extremen Schwankungen. Bis zu 20% Tagesvolatilität ist kein Inflationsschutz!- Schaffung und Eigentumsverhältnisse von BTC am Weltmarkt sind völlig intransparent.- Die ökonomische Basis einer Weltwährung ist nicht vorhanden. Akzeptanz herrscht nur in einer ...

