Mehrfach kündigte der Tesla-Chef an, die Produkte des Konzerns könnten demnächst selbstständig fahren. Nun gibt er zu, dass er die Aufgabe unterschätzt hat. Elon Musk nimmt gerne den Mund voll. So kündigte er im vergangenen Sommer an, noch in 2020 käme ein Fahrsystem mit Level 5 auf den Markt. Er sehe kaum mehr nennenswerte Hürden dafür. Auf die entsprechende Version wartet die Öffentlichkeit seit 2018. Nun rudert Musk zurück: "Ich habe nicht erwartet, dass es so schwer sein würde, aber die Schwierigkeit ist im Nachhinein offensichtlich." Teslas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...