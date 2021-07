Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv An der Wall Street fand gestern, aufgrund eines Feiertages am Sonntag, kein Handel statt. Heute deutet sich ein relativ ruhiger Handelsstart an. Bei den Einzelthemen geht es heute um Gold, Baidu, WANT Index, Virgin Galactic, Apple, Nvidia, 3M, Chevron, McDonald's, ShotSpotter, und Intuitive Surgical. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.