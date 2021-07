Vaduz (ots) - Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 6. Juli 2021 den Bericht und Antrag betreffend die Gewährung eines Landesbeitrags an die Genossenschaft "Theater am Kirchplatz eG" für die Jahre 2022 bis 2025 genehmigt. Sie empfiehlt, den jährlichen Beitrag in Höhe von 2.1 Mio. Franken beizubehalten.



In den über 50 Jahren seines Bestehens hat sich das Theater am Kirchplatz zu einer der bedeutendsten kulturellen Einrichtungen des Landes etabliert. In Anbetracht der guten wirtschaftlichen und künstlerischen Führung des Theaters soll der bisherige jährliche Beitrag von 2.1 Mio. Franken auch in den kommenden vier Jahren ausgerichtet werden. Grundlage dafür soll wie bis anhin eine Leistungsvereinbarung bilden, in der unter anderem die von beiden Seiten zu erbringenden Leistungen und die Rechenschaftspflichten über die Verwendung der Mittel geregelt werden.



