Frankfurt (www.fondscheck.de) - Wasser scheint der Stoff, aus dem so einige Investment-Träume bestehen, so die Börse Frankfurt. In einer tendenziell eher ruhigen Phase im Handel mit Exchange Traded Funds hebe Fabian Wörndl von Lang & Schwarz die starke Nachfrage nach Solactive Clean Water- (ISIN: IE00BK5BC891, WKN: A2PM52) und S&P Global Water 50-Produkten (ISIN: IE00B1TXK627, WKN: A0MM0S) hervor. Letztere würden Zugang zu den 50 größten und liquidesten börsennotierten Unternehmen weltweit bieten, die in der Wasserversorgung und -aufbereitung aktiv seien. Das Thema gelte als Megatrend. Für die Trinkwasserversorgung der Weltbevölkerung solle unter anderem die Entsalzung des Wassers in den Ozeanen erweitert und die Grundwassergewinnung sowie Speicherung von Oberflächenwasser weiter entwickelt werden. ...

