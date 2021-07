Daimler hat geliefert. Trotz Lieferengpässen bei elektronischen Bauteilen und zeitweiser Produktionsstopps in einzelnen Werken hat der Automobil-Hersteller im ersten Halbjahr wieder deutlich mehr Autos verkauft als im Vorjahreszeitraum. Die Aktie jedoch wird abverkauft...Die weltweiten Auslieferungen der Stammmarke Mercedes-Benz kletterten zwischen Januar und Juni im Vergleich zur ersten Jahreshälfte 2020 um fast ein Viertel auf 1,16 Millionen Autos, wie der Konzern am Dienstag in Stuttgart mitteilte. ...

