BEIJING (IT-Times) - Die Aktie der chinesischen Social Media - und Microblogging-Plattform Weibo soll von der US-Börse genommen und zunächst privatisiert werden, so ein Medienbericht. Weibo-Chairman Charles Chao und ein bislang unbekannter staatlicher Investor befänden sich in Verhandlungen um das an...

Den vollständigen Artikel lesen ...