Bisher war Volvo als zweitgrößter Lkw-Hersteller nach Daimler der einzige Börsenwert in vergleichbarer Größe.



Traton bestätigte in der vergangenen Woche den Vollkauf von Navistar und wird damit der 3. im Bund. Daimler Truck wird jedoch mit dem Börsengang im September und als bisherige Nr. 1, gemessen an der Stückzahl, die neue Rangliste dominieren.



Für die Daimler-Tochter erwartet man einen Marktwert von 34 Mrd. €. Der Umsatz dürfte bei rd. 40/42 Mrd. € liegen. Traton bringt es mit Navistar auf einen Umsatz von ebenfalls etwa 40 bis 42 Mrd. €, hat aber derzeit nur einen Marktwert von 13,5 Mrd. €.



Die Differenz kann so nicht stimmen. Unter dem Traton-Dach laufen 3 Marken: Scania mit der höchsten Qualität, MAN mit dem laufenden Umbau in Richtung höherer Effizienz und Navistar als Nr. 2 im US-Geschäft, aber Nachholbedarf in der Rentabilität. Lkws sind kein aufregendes Business, aber derzeit expandiert das Geschäft mit einer Jahresrate von 45 %.



Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Die Aktie für Jedermann", Ausgabe 51.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

TRATON-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de