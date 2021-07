DJ Deutsche Bank wirbt Wealth-Management-Team von UBS ab

Von Giulia Petroni

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bank hat bei der UBS mehrere Wealth Manager abgeworben. Wie die Bank mitteilte, wird der Banker Raoul Zehnder zur Deutschen Bank wechseln. Dort wird er sich um ultrareiche Kunden und Family Offices kümmern, mit besonderem Fokus auf Großbritannien und Nordeuropa. Er tritt seinen neuen Posten am 1. Oktober an.

Zahnder habe über 18 Jahre Erfahrung im Wealth Management und gelte als einer der am besten vernetzten Banker in seinen Zielmärkten, so die Deutsche Bank. Mit ihm wechseln die vier Relationship-Mangager Patrik Minuscoli, Michael von Mecklenburg, Philipp Portenier und Vincent Weisse zu dem Frankfurter Institut.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/jhe

(END) Dow Jones Newswires

July 06, 2021 10:40 ET (14:40 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.