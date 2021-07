Straubing (ots) - Man könnte meinen, bei den vielen Milliarden, die der Staat zur Bewältigung der Krise verteilt, müssten auch die Ausgaben für die Schul-Lüfter "drin" sein. Über eine zentrale Beschaffungsstelle könnten die geeigneten Geräte mit Mengenrabatt auch günstiger zu beziehen sein, als wenn jedes Dorf die Sache selbst in die Hand nehmen muss. Doch weit gefehlt: Weil die Kommunen sogenannte "Sachaufwandsträger" sind, wäre die Anschaffung dieser Dinge streng genommen ihre Sache. (...) Unser Staatsaufbau will es so, dass immer wieder irgendwie alle beteiligt sind und ständig verhandelt werden muss. Vielleicht sollte man das System der "Sachaufwandsträgerschaft" grundlegend überdenken. "Mach dein Leben einfacher" wäre auch kein schlechtes Motto für den Staat.



