Die Wiener Börse hat am Dienstag mit deutlichen Verlusten geschlossen. Klar hinunter ging es im Späthandel, nachdem die US-Börsen eröffnet hatten und der Dow Jones daraufhin immer tiefer in die Verlustzone rutschte. Der heimische Leitindex ATX gab am Dienstag um klare 1,42 Prozent auf 3.438,15 Punkte nach. Der ATX Prime verlor 1,34 Prozent auf 1.748,40 Zähler.Banken- und Öltitel sanken bis Handelsschluss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...