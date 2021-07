Jetzt ist es offiziell soweit. Beim Tagesgeld ist der Negativzins angekommen. Negative Einlagenzinsen dominieren die mediale Berichterstattung bereits seit Ende 2014, so die aktuelle Ausführung der Barkow Consulting. In offiziellen Statistiken seien sie erstmals Anfang 2016 bei kurzfristigen Termineinlagen für Unternehmen aufgetaucht. In den Statistiken für Privatkunden seien negative Zinsen bislang nicht zu finden gewesen. ...

