Chemiebranche und Altmaier vereinbaren Handlungspakt zur Energiewende

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat mit der Chemie- und Pharmaindustrie einen Handlungspakt geschlossen, um die Wettbewerbsfähigkeit des Sektors während der Transformation hin zur Klimaneutralität zu sichern. Die Branche drängt auf niedrigere Stromsteuerkosten und bewertet den Wasserstoff als Schlüssel zur Transformation des Sektors.

Altmaier: Brauchen grünen Wasserstoff für Energiewende

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hält eine industriefreundliche Energiewende nur mit grünem Wasserstoff für machbar. "Grüner Wasserstoff ist aus unserer Sicht das fehlende Glied in der Umsetzung eines effektiven Klimaschutzes und der Klimaneutralität bis spätestens 2050, um unsere industrielle Wettbewerbsfähigkeit auf globaler Ebene zu erhalten", sagte Altmaier auf einem deutsch-niederländischen Wasserstoffsymposium, an dem auch das niederländische Königspaar teilnahm.

HDE bietet im Tarifstreit für Einzelhandel Teillösung an

Der Handelsverband Deutschland (HDE) hat im stockenden Tarifkonflikt im Einzelhandel eine freiwillige Teillösung vorgelegt. In einem Orientierungsrahmen schlägt er vor, dass Arbeitgeber, die gut durch die Corona-Pandemie gekommenen sind, ihren Beschäftigten nun freiwillige Entgelterhöhungen auch ohne Tarifabschluss anbieten.

Baseler Ausschuss: Bankensystem in Covid-Krise dank Reformen stabil

Das internationale Bankensystem ist nach Einschätzung des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht trotz der Belastungen der Corona-Krise stabil geblieben. Der Ausschuss führt das auch auf die nach der Finanzkrise beschlossenen Reformen zurück, deren vollständige Umsetzung das Gremium in seinem Bericht fordert.

EU-Kommission schlägt freiwilligen Green-Bond-Standard vor

Die EU-Kommission hat eine neue Strategie für ein nachhaltigeres Finanzsystem und einen Standard für "grüne Anleihen" (European Green Bond Standard) vorgeschlagen.

EU-Ratspräsident in Litauen: Lassen uns von Belarus nicht einschüchtern

EU-Ratspräsident Charles Michel hat die Führung in Belarus für die wachsende Zahl an Migranten verantwortlich gemacht, die seit Wochen über die Grenze nach Litauen kommen. Es bestehe "tatsächlich der Verdacht", dass Minsk seine Hände im Spiel habe, sagte Michel am Dienstag bei einem gemeinsamen Besuch mit der litauischen Regierungschefin Ingrida Simonyte im Grenzort Medininkai.

Markit: US-Dienstleister mit nachlassendem Geschäft im Juni

Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich im Juni gedämpfter als im Vormonat gezeigt. Der von IHS Markit für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex schwächte sich ab auf 64,6 von 70,4 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 65,2 vorhergesagt. Vorläufig war für Juni ein Wert von 64,8 ermittelt worden.

ISM-Index für Dienstleistungen wächst langsamer

Die Aktivität im US-Dienstleistungssektor ist im Juni weiterhin mit hohem Tempo gewachsen. Die Wachstumsrate verringerte sich aber im Vergleich zum Vormonat, da die Nachfrage schwächelte und die Unternehmen Schwierigkeiten hatten, Kandidaten für offene Stellen zu finden.

Libanesischer Regierungschef ruft Staaten eindringlich zur Hilfe auf

Angesichts der verheerenden Krise im Libanon hat der geschäftsführende Ministerpräsident Hassan Diab die internationale Gemeinschaft eindringlich zur Rettung seines Landes aufgerufen. Der Libanon sei nur "ein paar Tage von einer sozialen Explosion entfernt", sagte Diab bei einem Treffen mit Botschaftern in Beirut.

Armenische Armee meldet Schusswechsel mit aserbaidschanischen Streitkräften

Aserbaidschanische Streitkräfte haben nach Angaben Armeniens das Feuer auf armenische Soldaten eröffnet und dabei einen Soldaten verletzt. Der Vorfall habe sich im ostarmenischen Bezirk Gegarkunik ereignet, erklärte Armeniens Inspekteur des Heeres, Samwel Asatryan, am Dienstag.

