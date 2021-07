The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 06.07.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 06.07.2021



ISIN Name

FR0000130650 DASSAULT SYS SE INH.EO0,5

CA33745F1071 FIRST VANADIUM CORP.

VGG2118P1027 CHINA CUST. REL. DL-,001

PHENOM RESOURCES-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de