Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat den Roche -Wirkstoff Tocilizumab als zweites Medikament die Zulassung für die Behandlung gegen Corona erteilt. In Kombination mit Kortikosteroiden reduziert es die Sterblichkeit und das Risiko, an Beatmungsmaschinen angeschlossen zu werden.Laut einer am Dienstag veröffentlichten Studie aus Dutzenden von klinischen Studien mit fast 11.000 Patienten führt die Verabreichung von Tocilizumab oder vom Sanofi -Mittel Sarilumab zusammen mit Kortikosteroiden zu einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...