Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -- LG Innotek bewies die weltweit wettbewerbsfähige Qualität seiner Automobilkomponenten.- LG Innotek wird seine Bemühungen beschleunigen, den Markt für Automobilkomponenten der nächsten Generation anzuvisieren.Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - LG Innotek gab am 6. Juli bekannt, dass das Unternehmen den GM Supplier Quality Excellence Award (SQEA) 2020 von General Motors, einem globalen Automobilhersteller, gewonnen hat. Durch diesen Sieg hat LG Innotek den GM SQEA für vier aufeinanderfolgende Jahre von 2017 bis 2020 erhalten.GM verleiht den SQEA jährlich an seine Partner, die den strengen Standard von "Null" Qualitätsmängeln erfüllen. Nur die Unternehmen, die Teile für Fahrzeuge mit perfekter Qualität geliefert haben, kommen für diese Auszeichnung in Frage.Mit der Auszeichnung hat LG Innotek einmal mehr seine Qualitätsführerschaft auf dem globalen Markt für Automobilkomponenten unter Beweis gestellt. Dieser Gewinn ist besonders bedeutsam, da das Unternehmen das Geschäft mit Automobilkomponenten als seinen zukünftigen Wachstumsmotor pflegt.LG Innotek liefert seit 2010 DC-DC-Wandler und EVCC-Produkte (Electric Vehicle Communication Controller) an GM und wurde für die hervorragende Qualität seiner Produkte ausgezeichnet.Ein DC-DC-Wandler wandelt einen von der Batterie kommenden Hochspannungs-Gleichstrom in einen für Kfz-Komponenten geeigneten Niederspannungs-Gleichstrom um. Ein EVCC überträgt die Informationen über den Ladezustand der Batterie, den Fahrer und die Ladegebühr zwischen einem Elektroauto und einem Ladegerät.- LG Innotek bewies die weltweit wettbewerbsfähige Qualität seiner Automotive-Produkte.Der SQEA, den LG Innotek dieses Mal erhielt, ist die fünfte Auszeichnung von GM. Seit der ersten Lieferung im Jahr 2010 hat LG Innotek 2015 und von 2017 bis 2020 fünfmal den GM SQEA erhalten. Mit dieser Auszeichnung erwartet LG Innotek eine weitere Festigung der Partnerschaft mit GM, da das Unternehmen bereits seit mehreren Jahren erfolgreich Teile in perfekter Qualität liefert.Automobilkomponenten unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle, da ihre Qualität in direktem Zusammenhang mit der Sicherheit von Fahrern und Passagieren sowie Fußgängern steht. GM ist als einer der weltweit führenden Fahrzeughersteller für seine strengen Qualitätskontrollstandards bekannt.Es ist nicht das erste Mal, dass LG Innotek für seine hervorragende Produktqualität auf dem Weltmarkt ausgezeichnet wurde. Die Qualitätskontrolle des Unternehmens wurde von großen globalen Automobilherstellern und Automobilzulieferern anerkannt.Das Unternehmen wurde 2015 von Continental und 2016 von Schaeffler als exzellenter Partner ausgezeichnet. Darüber hinaus erhielt es kürzlich das Qualitätszertifikat von Jaguar Land Rover.LG Innotek hat sich bemüht, globale Zertifizierungen zu erhalten und an der Entwicklung relevanter Standards teilzunehmen, um das Qualitätsmanagement seiner Automobilkomponenten zu verbessern. Zu den Zertifizierungen und Standards gehören CL3 von Automotive Software Process Improvement and Capability Determination (ASPICE), ein Standard für die Entwicklung automobiler Software, die Normierung von ISO 21448 für die Entwicklung eines internationalen Standards für autonomes Fahren SOTIF (Safety of The Intended Functionality) und das Car Connectivity Consortium (CCC).- LG Innotek wird seine Bemühungen beschleunigen, den Markt für Automobilkomponenten der nächsten Generation anzuvisieren.Mit dem Gewinn von GM SQEA in vier aufeinanderfolgenden Jahren hat LG Innotek einmal mehr seine wettbewerbsfähige Produktqualität auf dem globalen Markt bewiesen. Die Auszeichnung gab auch einen Schub für das Geschäft mit Automobilkomponenten, das das Unternehmen als wichtigen Wachstumsmotor aktiv pflegt.In diesem Jahr plant LG Innotek, seine Bemühungen zu beschleunigen, um den Markt für Automobilkomponenten der nächsten Generation zu erschließen, der sich durch Elektrofahrzeuge und autonomes Fahren schnell verändert. Und das Unternehmen wird dabei seine bewährte Produktqualität nutzen.Darüber hinaus wird LG Innotek seine Präsenz auf dem globalen Automobilkomponentenmarkt weiter ausbauen, indem es seine Profitabilität durch die Stärkung des Automobilkomponentengeschäfts und die Erweiterung seines Produktportfolios verbessert.Informationen zu LG Innotek Co., Ltd.LG Innotek ist ein hochmoderner Material- und Komponentenhersteller und ein Tochterunternehmen der LG-Gruppe. Die Geschäftsbereiche des Unternehmens umfassen Kernkomponenten für Mobiltelefone, Automobile, Displays, Halbleiter und IoT. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen eng mit Unternehmen aus den Bereichen mobile Geräte, Haushaltsgeräte und Automobilbau zusammen und produziert Kameramodule, elektronische Komponenten für den Automobilbau, drahtlose Kommunikationsmodule und Substratmaterialien.LG Innotek hat seinen Hauptsitz in Seoul, Korea, und verfügt über Vertriebsniederlassungen in Deutschland, USA, China, Japan und Taiwan sowie über Produktionsniederlassungen in China, Vietnam, Indonesien, Mexiko und Polen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website: www.lginnotek.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1557283/Photo_LG_Innotek_won_GM_Supplier_Quality_Excellence_Award.jpgPressekontakt:Ji-eun JeongCommunication TeamLG InnotekSeoulRepublic of Koreaagrement5@lginnotek.comOriginal-Content von: LG Innotek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125656/4961697