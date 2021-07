Etsy (WKN:A14P98) hat gerade zugestimmt, Elo7, einen brasilianischen Marktplatz für handgemachte Artikel, für 217 Millionen US-Dollar in bar zu kaufen. Etsy-CEO Josh Silverman, der Elo7 als das "Etsy Brasiliens" bezeichnete, sagte voraus, dass der Deal dem Online-Händler helfen würde, in Lateinamerika "Fuß zu fassen" - "eine unterpenetrierte E-Commerce-Region, in der Etsy derzeit keine bedeutende Kundenbasis hat." Elo7 verbindet etwa 1,9 Millionen aktive Käufer mit 56.000 aktiven Verkäufern. Der ...

