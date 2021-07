ARAG Experten erläutern, warum Schwimmen so wichtig ist und wie man es lernt Lange Sonnentage und keine Wolke am Himmel. Da lockt ein Sprung in den nahe gelegenen See oder eine andere erfrischende Badestelle. Doch je länger das Traumwetter anhält, desto mehr Menschen ertrinken auch bei dem verständlichen Wunsch nach Abkühlung. So ertranken 2020 laut ...

