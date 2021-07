DGAP-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Nordex SE: Nordex Group erhält Auftrag für 923 MW in Australien von Acciona Energía für Windpark MacIntyre



07.07.2021 / 07:30

- Erster fester Auftragseingang über 923 MW aus den am 14. Juni 2021 bekanntgegebenen Vertragsverhandlungen über ca. 1 GW aus Australien bestätigt

Hamburg, 7. Juli 2021. Die Nordex Group kann von den am 14. Juni 2021 im Wege der ad-hoc Mitteilung veröffentlichten potentiellen Aufträgen über 1 GW aus Australien den Auftrag für das erste Projekt "MacIntyre" über 923 MW als festen Auftragseingang zum Juli 2021 bestätigen. Die Tochtergesellschaft ihres Kunden Acciona Energía, Acciona Energía Australia Global PTY LTD, hat 162 Turbinen des Typs Nordex N163/5.X der Delta4000-Baureihe bestellt. Der Windparkkomplex südwestlich von Warwick im australischen Bundesstaat Queensland besteht aus den Projekten "MacIntyre" mit einer Leistung von ca. 923 MW sowie dem Windpark "Karara" mit ca. 102,6 MW. Die Gesamtleistung beider Windparks beträgt 1.026 MW, wovon jetzt für "MacIntyre" der Turbinenauftrag erteilt wurde. Die N163-Turbinen liefert die Nordex Group im Betriebsmodus von 5,7 MW und sie werden auf Stahlrohrtürmen mit 148 Meter Nabenhöhe errichtet. "Dieses bisher größte N163/5.X-Projekt zeigt erneut den globalen Erfolg unserer Delta4000-Serie", kommentiert Patxi Landa, Vertriebsvorstand der Nordex Group. Die Nordex Group hat in der Vergangenheit bereits Turbinen für die Windparks Mt Gellibrand (132 MW) und Mortlake South (1575 MW) nach Australien geliefert.



Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat über 33 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,6 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ansprechpartner für Presseanfragen:

Nordex SE

Felix Losada

Telefon: +49 (0)40 / 300 30 - 1141

flosada@nordex-online.com Ansprechpartner für Investoren:

Nordex SE

Felix Zander

Telefon: +49 (0)40 / 300 30 - 1116

fzander@nordex-online.com



