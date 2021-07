München (ots) -- Schwimmhilfen, Klimageräte und Ventilatoren im Juni besonders stark nachgefragt- Fußball-EM: stark gestiegene Nachfrage nach Flaggen und Trikots zum Turnier- CHECK24 Shopping: über zehn Millionen Produkte bei mehr als 10.000 OnlineshopsMünchen (ots) - Das heiße Wetter im Juni hatte deutlichen Einfluss auf das Kaufverhalten von Verbraucher*innen. Typische Sommerprodukte wurden im Vergleich zum außergewöhnlich regnerischen und kalten Mai deutlich häufiger nachgefragt. Besonders beliebt waren Schwimmhilfen (+740 Prozent), Klimageräte (+655 Prozent) und Ventilatoren (+641 Prozent).1)Auch Produkte rund um den Badespaß im eigenen Garten wurden von CHECK24-Kund*innen im Juni verstärkt nachgefragt. Gartenduschen (+559 Prozent), Luftmatratzen (+425 Prozent) sowie Pools & Zubehör (+267 Prozent) erfreuen sich großer Beliebtheit."Verbraucher*innen haben sich im Juni verstärkt mit Produkten für den Badespaß im eigenen Garten eingedeckt - zum Teil sicher noch aufgrund der Corona-Pandemie", sagt Tobias Tammen, Geschäftsführer Shopping bei CHECK24. "Andere Sommerklassiker wie Klimageräte oder Ventilatoren gegen die Hitze waren auch dieses Jahr wieder sehr gefragt."Fußball-EM: stark gestiegene Nachfrage nach Flaggen und Trikots zum TurnierNeben typischen Sommerprodukten waren im vergangenen Monat aufgrund der Fußball-Europameisterschaft auch Nationalflaggen (+400 Prozent) und Trikots der Nationalmannschaften (+216 Prozent) besonders stark gefragt.CHECK24 Shopping: über zehn Millionen Produkte bei mehr als 10.000 OnlineshopsVerbraucher*innen vergleichen bei CHECK24 Shopping über zehn Millionen Produkte bei mehr als 10.000 Onlineshops und bestellen unkompliziert mit nur einem Login über ihr digitales Kundenkonto. Bei Fragen zum Bestellvorgang unterstützen die CHECK24-Shoppingexpert*innen persönlich per Telefon oder E-Mail.1)Datenbasis: alle über CHECK24 Shopping verkauften Produkte im Mai und Juni 2021Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kund*innen sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Sie wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 350 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 75 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher*innen kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.Pressekontakt:Florian Stark, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1169, florian.stark@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73164/4961722