NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Alstom nach dem Kapitalmarkttag von 49 auf 48 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Veranstaltung sei insgesamt enttäuschend gewesen, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit Blick auf die mittelfristigen Ziele und den zunächst anstehenden Barmittelverbrauch. Zudem sei der fehlende Ausblick auf 2022 nicht gerade hilfreich. Gupta kappte seine Schätzungen für den Bahntechnikkonzern. Auf aktuellem Bewertungsniveau sei das immense Gewinnpotenzial allerdings nicht eingepreist./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2021 / 22:15 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2021 / 00:15 / BST



ISIN: FR0010220475

