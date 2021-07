The following instruments on XETRA do have their first trading 07.07.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 07.07.2021Aktien1 US4012752014 Guaranty Trust Holding Co. PLC2 SE0013382066 QleanAir Holding AB3 SE0016276109 Rizzo Group AB4 SE0016128151 VEF AB5 US68750L1026 Orsted A/S ADR6 FR0014003TT8 Dassault Systemes SE7 CA71743P1071 Phenom Resources Corp.Anleihen/Genussscheine1 XS2352739184 Vallourec S.A.2 CH1118223366 Allreal Holding AG3 DE000DD5AXB0 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank4 SE0013719788 Eastnine AB5 DE000NLB3SF2 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-6 FR0014004I65 Compagnie de Financement Foncier7 IT0005451759 Credito Emiliano S.p.A.8 XS2358225477 Shui on Development Holding Ltd.9 XS2356607841 Sparebanken Vest10 USU2038JAE74 Comstock Resources Inc.11 DE000DK00Z53 DekaBank Deutsche Girozentrale12 DE000DK00Z46 DekaBank Deutsche Girozentrale13 GB00BLPK7110 Großbritannien und Nord-Irland14 DE000HLB25A2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale15 DE000HLB24C1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale16 DE000HLB24B3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale17 SGXF76205099 Singapur, Republik18 DE0006501554 Magnum AG19 DE0007160608 SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH