Zwar gab es im Fall der Steinhoff (WKN: A14XB9)-Aktie in den letzten Monaten viele positive Entwicklungen, aber auf wie wackligen Beinen die gesamte Rettung steht, zeigt ein jüngster Gerichtsentscheid. Steinhoff befindet sich derzeit in Südafrika und in den Niederlanden in einem Vergleichsverfahren. Während es in den Niederlanden bisher positiv verläuft und zuletzt Klagen der Anwälte Hamilton B.V. abgewehrt werden konnten, muss Steinhoff nun in Südafrika eine Niederlage akzeptieren. Sie ist insofern ...

