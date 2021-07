DGAP-News: RIB Software SE / Schlagwort(e): Vertrag/Vereinbarung

RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 36 / 2021) mit einem führenden australischen Bauunternehmen



07. Juli 2021 RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 36 / 2021) mit einem führenden australischen Bauunternehmen Brisbane, Australien, 07. Juli 2021. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 6D BIM ESG (Environmental, Social und Governance) Technologie für die Bauindustrie, gab heute den Abschluss eines Phase-II-Auftrags mit einem führenden australischen Bauunternehmen bekannt. Der Kunde - eines der größten Bauunternehmen Australiens - hat seinen bestehenden Vertrag mit der RIB um weitere drei Jahre verlängert. Ausschlaggebend dafür war das umfangreiche Angebot an hoch-konfigurierbaren Modulen. Die RIB-Plattform ermöglicht es dem Kunden, seine Geschäftsprozesse für die Projektzusammenarbeit aufeinander abzustimmen. Christine Reilly, CEO von RIB International: "Wir freuen uns, diesen Kunden weiterhin bei der Umsetzung herausragender Projekte in ganz Australien unterstützen zu dürfen. In den letzten Jahren haben wir ein großes Wissen rund um die Anforderungen des Kunden entwickelt. Dies wird unserem Team helfen, alle Erwartungen innerhalb der Zusammenarbeit zu übertreffen. Wir von der RIB sind stolz darauf, anpassungsfähige Softwarelösungen anzubieten, die den komplexen Projektmanagement-Anforderungen großer Unternehmen wie diesem gerecht werden."

Über die RIB Gruppe

Die RIB Software SE ist Vorreiter in der Digitalisierung der Bauindustrie. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt modernste digitale Technologien für Bauunternehmen und Projekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO 4.0, das Flaggschiff der cloudbasierten Plattform von RIB, bietet die weltweit erste Enterprise-Cloud-Technologie auf Basis von 6D BIM mit KI-Integration für Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Entwickler und Projektträger, etc. Die RIB Software SE ist ein Mitglied von Schneider Electric und hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland und Hongkong, China. Mit über 2.700 Talenten in mehr als 25 Ländern weltweit zielt RIB darauf ab, die Bauindustrie zur nachhaltigsten und digitalisiertesten Branche des 21. Jahrhunderts zu machen.

