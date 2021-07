Enttäuschende Konjunkturdaten dies- und jenseits des Atlantiks haben den Dax am Dienstag auf Talfahrt geschickt. Am Vormittag haben sowohl die deutlich unter den Erwartungen gebliebenen Auftragseingänge der Industrie als auch ein schwacher ZEW-Index den Deutschen Aktienindex belastet. Am Nachmittag sorgte dann die schlechte Stimmung im US-Dienstleistungssektor für weitere Gewinnmitnahmen. Der Dax überquerte die Ziellinie schließlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...