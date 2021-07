Tagesausblick für 07.07. DAX - Bären schlagen zurück. Biotech und Immoaktien standen hoch im Kurs!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

An den Aktienmärkten regierten heute die Minuszeichen. Gewinnmitnahmen bei zahlreichen Titeln und schwache Wirtschaftsdaten brachten die Indizes mehrheitlich unter Druck. So fielen der deutsche ZEW-Index als auch die Geschäftsaktivität im US-Dienstleistungssektor jeweils schwächer aus als von vielen Experten erwartet. Zum Handelsschluss ging der DAX als auch der EuroStoxx50 jeweils 1 Prozent leichter aus dem Handel.

Neu: Handeln sie HVB Produkte bei unserem Partner LYNX dauerhaft ohne Orderprovision für Ordervolumen zwischen 1.000 und 10.000 Euro! Mehr erfahren

Die durchwachsenen Wirtschaftszahlen hinterließen auch an den Anleihemärkten Spuren. So sank die Rendite 10jähriger Bundesanleihen um fünf Punkte auf Minus 0,26 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere gar um acht Punkte auf 1,36 Prozent. Gold konnte von dieser Bewegung profitieren und stieg über die Marke von 1.800 US-Dollar pro Feinunze. Die OPEC+ Staaten ringen derweil weiter um einen gemeinsam Kurs bei der Förderquote ab August. Nach einem kurzen Ausflug auf knapp 78 US-Dollar drehte die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil allerdings in die Verlustzone.

Unternehmen im Fokus

Beim Impfstoff von BioNTech ist eine nachlassende Wirksamkeit festgestellt worden. Die Aktie reagierte mit einem Kursabschlag von knapp fünf Prozent. HelloFresh plant die Ausbau der Produktionskapazitäten. Die Meldung kam bei den Investoren heute gut an. Der Biotechnologiekonzern MorphoSys kann sich von der Unterstützungsmarke von EUR 62,90 heute distanzieren. Eine Trendwende deutet sich jedoch frühestens oberhalb von EUR 62,20 an. Nordex meldete für das zweite Quartal einen Auftragseingang von insgesamt 1,5 GW nach 0,89 GW im ersten Quartal. Der Anteilsschein konnte sich in einem insgesamt schwachen Markt dennoch behaupten. Sartorius hob nach guten Proforma-Daten für das erste Halbjahr die Prognose für das gesamte Geschäftsjahr. Die Aktie sprang daraufhin kräftig nach oben. Siemens Energy hat die Widerstandsmarke bei EUR 26,40 überwunden. ShopApotheke brach nach Logistikproblem kräftig ein. Stark gefragt waren auch Immobilienaktien wie LEG Immobilien, TAG Immobilien und Vonovia. Der Sektor profitierte unter anderem vom deutlichen Renditerückgang an den Anleihemärkten.

Zu den stärksten Branchen- und Strategieindizes zählten heute der European Biotech Index und Hydrogen Select Index.

Wichtige Termine

Deutschland - Industrieproduktion, Mai

USA - Federal Open Market Committee (FOMC) Minutes

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 15.520/15.580 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.470 Punkte

Heute gaben die Bären den Ton an und drückten den DAX im Tagesverlauf auf 15.500 Punkten nach unten. Damit brach der Index aus dem Dreieck nach unten und fing sich erst im Bereich der 38,2%-Retracementlinie. Ob die Unterstützung bei 15.470 Punkten hält, bleibt zunächst abzuwarten. Kaufsignale zeigen sich frühestens oberhalb von 15.580 Punkte. Bis dahin muss mit einer Fortsetzung der Konsolidierung gerechnet werden.

DAXin Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 08.06.2021- 06.07.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAXin Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 07.07.2014- 06.07.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf DAX Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX Index HR5TDE 6,00 10.600 16.200 16.09.2021 DAX Index HR5TDZ 7,42 11.000 16.400 16.09.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 06.07.2021; 17:40 Uhr

Weitere Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX finden sie hier.

Cashback Trading - wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt!

Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die Cashbuzz-Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tagesausblick für 07.07. DAX - Bären schlagen zurück. Biotech und Immoaktien standen hoch im Kurs! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).