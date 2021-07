Leipzig (ots) - Die Immunkarte aus der Apotheke ist jetzt verbunden mit einem noch größeren Apotheken-Netzwerk und digitalen Prozessen beim Covid-GesundheitsmanagementMit der IMMUNKARTE können auch Bürger ohne Smartphone sofort die Vorteile des europaweitgültigen digitalen Impfpasses nutzen - beim Reisen und bei sekundenschnellen immuny-Einlass-Checks. Durch die heute bekanntgegebene Kooperation von Immunkarte.de, IhreApotheken.de und immuny geht es schneller in die Normalität zurück. Das Resultat: Sicherer Einlass in Handel, Gastronomie, Kultur, Sport und Events."Die Immunkarte Covid-19 gewährleistet, dass Geimpfte ohne Smartphone genauso leicht Reisen können, wie Nutzer des digitalen Impfpasses." so Tamim Al-Marie, Gründer des Leipziger Start-ups Immunkarte.de, "Ab sofort ist die neue Immunkarte das alltagsfreundliche Äquivalent des europaweit akzeptierten digitalen Impfpasses des Robert-Koch-Instituts." Sie überführt das offizielle Zertifikat des digitalen Impfpasses in ein Scheckkarten-Format. Der QR-Code auf der Rückseite der Immunkarte ist fälschungssicher und wird in der ganzen EU anerkannt.Aufgrund der heute bekanntgegebenen Kooperation bietet IhreApotheken.de, der Online-Bestellservice der lokalen Apotheken, nun eine Online-Suchfunktion für Immunkarte.de an: So finden Verbraucher leicht eine Apotheke in der Nähe, die die Immunkarte Covid-19 ausstellt. "Dieses zusätzliche Angebot ist vor allem für die Verbraucherinnen und Verbraucher interessant, die sich einen analogen Nachweis für das Portemonnaie wünschen", so Dr. Jan-Florian Schlapfner von IhreApotheken.de.Wie die Kontrolle vieler Impfzertifikate in kurzer Zeit funktionieren kann, zeigt der zweite neue Partner von Immunkarte.de: immuny. Die Profis von immuny sichern zum Beispiel den Golf Charity Event der Deutschen Bauwirtschaft am 6.8. mit ihrer App ab. Istok Kespret, Geschäftsführer des immuny-Herausgebers HMM Deutschland GmbH sagt über die Kooperation mit Immunkarte.de: "So geht Pandemiemanagement! Durch die Kooperation erreichen wir auch Nutzer, die abseits der digitalen Welt einen Weg aus der Pandemie suchen. Durch die Einbindung der Immunkarte in unser immuny System entsteht ein Netzwerk, das seinesgleichen sucht."Pressekontakt:Für Rückfragen kontaktieren Sie gerne direkt den Geschäftsführer Tamim Al-Marieunter Telefon 0176 8450 6973 oder tamim.al-marie@immunkarte.de.Link zur Website: https://immunkarte.deOriginal-Content von: APO Pharma Immun GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155282/4961813