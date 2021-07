Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal SAP. Die Bank of America hat SAP von "Underperform" auf "Buy" hochgestuft. Auch das Kursziel wurde angehoben auf nun 150 Euro. Die Aktie von SAP setzt sich im frühen Handel an die DAX-Spitze. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.