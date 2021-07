Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel klar höher aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX tendierte gegen 9.15 Uhr mit plus 0,70 Prozent bei 3.462,13 Einheiten. Marktbeobachter verwiesen auf eine leichte Gegenbewegung auf die starken Vortagesverluste beim ATX in Höhe von 1,4 Prozent. Auch die europäischen Leitbörsen zeigten sich kurz nach Handelsauftakt mit einer positiven Verfassung.Klar im ...

