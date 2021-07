RIOT Blockchain: spannende Chartformation beim Kryptomining-Spezialist! >>> PULLBACK-SETUP <<<

Rücksetzer zum 20er-EMA und mögliches Golden Cross. Abhängigkeit von Bitcoin-Preis und Energieeffizienz. Jetzt neue Kursrallye beim Kryptominer Riot Blockchain (RIOT)?

Symbol: RIOT ISIN: US7672921050

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate:

Rückblick: Die Aktielegte im Februar eine fulminante Kursrallye hin, ist dann aber zusammen mit dem Bitcoin-Kurs abgestürzt. Zwischenzeitlich hat sich der Kurs etwas stabilisiert. Nach einem kleinen Rücksetzer notiert das Wertpapier knapp über den gleitenden Durchschnitten, die in den nächsten ein Golden Cross formieren könnten.

Meine Expertenmeinung zu RIOT

Meinung: RIOT Blockchain betreibt das Mining von Kryptowährungen und investiert in Startups in diesem Bereich der Blockchain-Technologie. Diese kann nicht nur für neuartige Zahlungsmittel, sondern auch für Anwendungen in der Logistik oder bei jeglicher Art von Kontrakten eingesetzt werden. Es wird erwartet, dass die Technologie im Rahmen der fortschreitenden Digitaliserung eine große Rolle spielen wird. Auf der Einnahmenseite bleibt vorerst eine starke Abhängigkeit vom Bitcoin, auf der Kostenseite schlagen die Energiepreise zu Buche. Zuletzt gab es Meldungen, dass das Unternehmen Fortschritte hinsichtlich Energieeffizienz seiner Mining-Prozesse zu verzeichnen habe.

Setup:

Mögliches Setup: Beim Überschreiten der letzten Tageskerze würden wir eine Weile auf der neue Welle mitschwimmen. Der Stopp Loss könnte anfangs etwas unter den eng beieinanderliegenden gleitenden Drurchschnitten platziert werden, wir würden unser Gewinne aber per Trailing Stopp absichern. Die nächsten Quartalszahlen stehen erst für 16. August auf der Agenda, so dass uns diese vorerst nicht im Wege stehen.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt Positionen in RIOT.

Veröffentlichungsdatum: 07.07.2021

