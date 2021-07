Nach einer Kaufempfehlung der Bank of America haben am Mittwochmorgen die Aktien von SAP kräftige Zugewinne verzeichnen können. Knapp drei Prozent geht es nach oben auf 123,82 Euro. Damit ist das Papier hinter HeidelbergCement der derzeit zweitstärkste Wert des Tages. Die US-Investmentbank stufte die Papiere gleich um zwei Stufen von "Underperform" auf "Buy" hoch.Zudem kursierten im Handel erneut Spekulationen, der Software-Entwickler könne die Veröffentlichung des Quartalsberichts wie so oft in ...

