Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Primärmarkt macht sich die Sommerpause bereits bemerkbar, so die Analysten der Helaba.Die nächste NGEU-Tranche werde es erst in der kommenden Woche geben und andere Emittenten hätten sich rargemacht. Immerhin sei ein 12-jähriger Social-Bond der Region Andalusien in der Pipeline. Dabei könne sich die Performance der Sub-Sovereigns sehen lassen, denn die ASW-Spreads seien zuletzt gesunken. Auch bei EU-Ware seien leicht rückläufige Spreads zu beobachten. ...

