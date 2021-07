Munsbach (www.fondscheck.de) - Im abgelaufenen Halbjahr beherrschten zwei Themen die Anleihenmärkte, vor allem in den USA, nämlich Inflation und steigende Renditen, so die Experten von ETHENEA im Kommentar zum Ethna-DEFENSIV (ISIN LU0279509904/ WKN A0LF5Y, A; ISIN LU0279509144/ WKN A0LF5X, T).Am 6. Januar hätten die Demokraten die beiden Nachwahlen in Georgia für sich entscheiden können und damit auch die Mehrheit im Kongress übernommen. Dies ermögliche es ihnen, auch gegen den Widerstand der Republikaner Konjunkturprogramme zu verabschieden. Das erste Corona-Hilfspaket der Biden Administration über USD 2 Billionen sei kurz darauf beschlossen worden und habe in Kombination mit einem schnellen Impffortschritt, einer sich bereits erholenden Wirtschaft und einem gegenüber dem Vorjahr schwächeren US-Dollar für zunehmende Inflationssorgen gesorgt. ...

