NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Astrazeneca von 6800 auf 6950 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Vorbedingungen für die Berichtsperiode zum zweiten Quartal seien in der Pharmaindustrie unter anderem mit dem Wiederanlaufen der Gesundheitssysteme und dem abflauenden Gegenwind von der Währungsseite deutlich besser als zum Jahresauftakt, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Bei AstraZeneca dürften die Investoren auf den genauen Zeitplan für die Alexion-Übernahme achten sowie auf eine eventuell wegen des Zukaufs aktualisierte Prognose./tav/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2021 / 06:55 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0009895292

